Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 30.10.2026 - 18:20 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordomavililer, ısınma çalışmasının ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı.
Karadeniz ekibi, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
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