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        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Çukurçayır Mahallesi'nde Ömer Faruk Bostan (26) ile S.S. (44) ve E.K. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavganın büyümesi üzerine S.S. tabancayla Bostan'ı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Bostan, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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