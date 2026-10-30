Doğu Karadeniz'in balları görücüye çıktı

Trabzon’da düzenlenen Arı Ürünleri Fuarı’nda Artvin, Gümüşhane, Rize ve Bayburt’un yöresel balları ile polenleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarda farklı yörelerden getirilen arı ürünleri tanıtılırken, sektörün yaşadığı sorunlar da gündeme geldi.

Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, fuarın temel amaçlarından birinin bölgenin arı ürünlerini daha geniş kitlelere ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Fuarda Artvin’in Macahel, Rize’nin Anzer yöresi ile Bayburt ve Gümüşhane’den getirilen bal ve polenlerin stantlarda yer aldığını belirten Aksoy, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin zengin çiçek florasına sahip olmasına rağmen iklim şartları nedeniyle arıcıların bal üretiminde istedikleri verimi elde edemediğini ifade etti.

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Üretimde yaşanan sıkıntıların arıcılık sektörünü zorladığını kaydeden Aksoy, genç kuşağın sektöre yeterince ilgi göstermemesi ve yaylalardaki betonlaşma gibi çevresel sorunların da arıcılığı olumsuz etkilediğini belirterek, sektörün her geçen gün kan kaybettiğini dile getirdi.