Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, disiplin ve özgürlüğü ön planda tutuyor

Trabzonspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, bir takımda disiplinin yanı sıra belirli kuralların bulunması gerektiğini, tarzının disiplin ve özgürlük üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Reis, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan yazısında, Türkiye'yi ve Türkiye'de çalışmayı çok sevdiğini aktardı.

Trabzonspor'dan teklif aldığında "Bu harika" tepkisini verdiğini kaydeden Reis, "Çünkü bu teklif beni çok gururlandırdı. Türkiye'de, Samsun'da yaptığım işin aslında o kadar da kötü olmadığını gösterdi. Sonra 'Cumartesi günü önemli bir maçımız var.' dediler. Ben de 'Evet, o maçta orada olmayı çok istiyorum.' dedim. Başkanımız ve yöneticilerimizle iletişimimiz çok iyiydi. Çok kısa sürede kararımı verdim. Şimdi buradayım ve gerçekten gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Alman teknik adam, takımının başarılı olması için çok çalıştığının altını çizerek, "Tabii ki kulübün büyük hedefleri olduğu için burada her zaman büyük bir baskı var. Salah, Fabinho, Onana ve Savic gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra kaliteli Türk ve yabancı oyunculara da sahip olduğunuzda beklentiler yükseliyor ama ben baskıyı seviyorum. İyi bir sezon geçirmek ve iyi performanslar ortaya koymak için yardımcı olmak istiyorum. Benim için en güzel şey, maçtan sonra insanların mutlu olduğunu ve yüzlerinin güldüğünü görmek. Umarım bunu çok sık görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Benim tarzım disiplin ve özgürlük"

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Kariyerinde karşılaştığı sorunları zor görev ya da zor durum olarak değerlendirmediğini vurgulayan Reis, şunları kaydetti:

"Örneğin Bochum'da da durum böyleydi, işler kolay değildi ama benim için temel prensiplerden biri disiplin. Bir takımda en çok disipline, aynı zamanda bir çerçeveye ve kurallara ihtiyacınız var. Arabanızla dışarı çıktığınızda bile kurallar vardır ve bu kurallara uymanız gerekir. Benim prensiplerimden biri de bu. Takımla da hep bunu konuşuyorum, benim tarzım disiplin ve özgürlük. Örneğin savunmada oynarken iyi bir disipline ve iyi bir zihniyete ihtiyacınız var. Hücumda ise iyi pozisyonlar ve fırsatlar oluşturabilmek için daha fazla özgürlüğünüz olmalı. Oyuncularla iyi bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. Onlara her zaman gerçeği doğrudan söylemek isterim, arkalarından konuşmam. Aynı şeyi onlardan da beklerim. Futbol felsefemi kısaca böyle anlatabilirim."

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- "Yetenek ve kalite tek başına yeterli değil"

Yaşadığı sakatlığın ardından futbol kariyerinin sona erdiğini aktaran Reis, "İnsanlar 'Bir daha geri dönemez' dedi ama ben her zaman kendimi zorladım. Belki en iyi oyuncu değildim ama çok iyi bir karaktere ve mantaliteye sahip olduğumu düşünüyorum. Sol ayağımı iyi kullanıyordum. Hızlı değildim ama teknik açıdan iyi olduğumu düşünüyorum. Birçok teknik direktör gelişimime çok yardımcı oldu. Bu yüzden oyuncularıma da her zaman şunu söylüyorum, mesela burada, Trabzonspor'da çok yüksek kalitede oyuncularımız var. Ancak yetenek ve kalite tek başına yeterli değil, güçlü bir zihniyete de sahip olmalısınız. Her zaman iyi bir mantalite göstermelisiniz. İkisine de sahip olduğunuzda birçok şey başarmanız mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

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Reis, maç sırasında yaptığı oyuncu değişikliklerinde futbolcunun kötü tavır ve davranış sergilemesini sevmediğini belirterek, "Çünkü o oyuncuya güvendik ve maça çıkardık. Oyuncu değiştirildiğinde de elini uzatması ve alkışlaması gerekiyor. Her şey normal olmalı. Bu dışarıya olumsuz bir mesaj verir. Ertesi gün yüz yüze konuşabiliriz. Oyuncu bana karşı ne söylemek istiyorsa yüzüme söyleyebilir. Bunda sorun yok ama dışarıya kötü bir görüntü vermek söz konusu olduğunda karar almak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Maç sırasında sakin olsa da antrenmanlarda daha fazla tepki verdiğini aktaran Reis, Galatasaray maçında 40 bin taraftarın inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu, 20-30 metre uzaklıktaki oyuncunun kendisini duyamadığını ve bu nedenle beden dilini kullanarak mesaj verdiğini kaydetti.

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- "Türkiye benim için ikinci vatanım gibi diyebilirim"

Alman teknik adam, izin günlerinde şehri gezip, insanlarını tanıyıp, kentteki yaşamı gözlemlediğini belirterek, "Trabzonspor ailesinin bir parçasıyım ve kulübün kıyafetlerini, özellikle kapüşonlu sweatshirtleri giymeyi seviyorum, 'Artık bu kulübün bir parçasıyım ve bu kulüp için elimden gelen her şeyi vermek istiyorum' mesajını vermek hoşuma gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Reis, Trabzon'u beğendiğine değinerek, "Türk insanlarını da seviyorum. Çünkü çok nazik ve yardımseverler. Her yönüyle Türkiye benim için ikinci vatanım gibi diyebilirim." ifadelerini kullandı.