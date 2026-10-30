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        Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bugün çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bugün çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.

        Olay saat 14.45 sıralarında Çukurçayır Mahallesi Hasan Turfanda Caddesi'nde yaşandı. Ömer Faruk Bostan (28) isimli şahıs ile aralarında husumet bulunan S.S. (44) ve E.K. (37) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada S.S., yanındaki tabancayla Ömer Faruk Bostan’a ateş etti. 2 şüpheli olay yerinden motosiklet ile kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bostan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan 2 şüpheli şahıs polis ve jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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