Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 30.10.2026 - 18:16 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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