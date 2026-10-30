Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 30.10.2026 - 18:26 Güncelleme:
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yapıldı.
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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