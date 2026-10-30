Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ten U19 takımına ziyaret

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, U19 takımının antrenmanını ziyaret etti. Genç futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelen Alman teknik adam, altyapı oyuncularının gelişimini yakından takip ettiğini belirterek üst seviyede antrenman yapmanın önemine dikkat çekti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili kulübün U19 takımının antrenmanını ziyaret ederek genç futbolcularla bir araya geldi. Reis, genç oyunculara gelişimlerini sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak, "Umuyorum Kuzey, dakika alan tek kişi olmayacak. Bazen bizimle de olacaksınız. Ama karar sizin olacak, sadece benim değil" dedi.

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'HER ZAMAN ÜST SEVİYEDE ANTRENMAN YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Genç futbolculara hitap eden Reis, "Burada olmak ve sizi görmek güzel. Birkaçınız bizimle birlikte antrenmana çıktı, Avrupa maçında ilk dakikalarını aldı. Her zaman üst seviyede antrenman yapmak çok önemli. Mustafa Kuzey Akçay da bizimle birlikteydi, takımdaydı. Bu da bizim ne kadar ilgili olduğumuzu gösteriyor. Umuyorum Kuzey, dakika alan tek kişi olmayacak" ifadelerini kullandı.

'BİRLİKTE KALMAYA, GELİŞMEYE VE HOCALARA GÜVENMEYE DEVAM EDİN'

Genç oyunculara tavsiyelerde bulunan Reis, "Her zaman size sağlık diliyorum, sağlıklı olun. Umuyorum hep bu sahada değil, bazen bizimle de olacaksınız. Ama karar sizin olacak, sadece benim değil. Birlikte kalmaya, gelişmeye ve hocalara güvenmeye devam edin. Her zaman sizin hakkınızda bilgiler alacağım. En iyi dileklerimi iletiyorum ve bir sonraki maç için başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Ziyaret, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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