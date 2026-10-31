Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında yenilgisi yok

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.

Bugüne dek iki takım arasında ligde oynanan 14 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Ligde 8. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 15. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi.

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