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        Trabzon'da "Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı" başladı

        Trabzon'da "Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı"nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Trabzon'da "Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı" başladı

        Trabzon'da "Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı"nın açılışı yapıldı.

        Trabzon Arı Yetiştiriciliği Birliğinin ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen fuarda Samsun, Ordu, Giresun, Antalya, Rize, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'in paydaşlığında farklı illerden getirilen arı, arı ürünleri, bal ve polenlerin tanıtımı yapıldı.

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Demir, AA muhabirine, 22 birlik başkanıyla fuara katıldıklarını belirterek ülkenin dört bir yanından firmaların ürünlerini tanıttığını söyledi.

        Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Demir, fuarı her yıl Karadeniz Bölgesi'nin farklı bir ilinde organize etmeyi planladıklarını ifade etti.

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        Trabzon Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yusuf Aksoy da Türkiye'de yapılan balla ilgili arıcılık faaliyetlerini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

        Aksoy, fuarı uluslararası alana taşımayı hedeflediklerini ifade ederek, "Burada şu anda her ilimizden mutlaka ya bir firma ya da başkanımız var. Türkiye'de var olan firmaların yüzde 50'si burada. Arıcılık faaliyetini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Arıcılıkla ilgili bütün malzemelerini üreticilerin fuarda bulabileceklerini dile getiren Aksoy, baldan yapılan tüm ürünlerin de fuarda olduğunu söyledi.

        Vali Yardımcısı Taner Bolat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Gülay Yüksel, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan ile diğer ilgililer fuarı gezerek stant görevlilerinden bilgi aldı.

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        Öte yandan fuarda, dondurulmuş baldan elde edilen dondurma da katılımcılara ikram edildi.

        Fuar, 1 Kasım'a kadar devam edecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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