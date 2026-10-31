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        Trabzonspor ile Gaziantep FK 15. randevuda

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, konuk edeceği Gaziantep FK ile 15. kez rakip olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Trabzonspor ile Gaziantep FK 15. randevuda

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, konuk edeceği Gaziantep FK ile 15. kez rakip olacak.

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Gaziantep FK ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Ligde bordomavililer 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile aldığı 19 puanla 3. sırada yer alıyor. Kırmızısiyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile topladığı 8 puanla 14. sırada bulunuyor.

        Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor sahasında 11 berabere kalırken deplasmanda ise rakibini 21 mağlup etti.

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        Trabzonspor 14 maçta rakibine yenilmedi

        Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordomavililer, söz konusu periyotta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu. Konuk ekibin 12 golüne bordomavililer 29 golle yanıt verdi.

        Karadeniz ekibi, rakibine karşı evinde oynadığı 7 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

        Bordomavililer evinde 5’te 5 peşinde

        Trabzonspor, rakibini mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordomavililer, bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazandı. Evinde başarılı bir grafik sergileyen Karadeniz ekibi, Başakşehir’i 21, Gençlerbirliği’ni 50, Galatasaray’ı 20 ve Beşiktaş’ı 20 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Söz konusu maçlarda 13 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde ise 1 gol görerek adeta duvar ördü. Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşısında da sahadan 3 puanla ayrılarak serisini 5 maça çıkarmayı amaçlıyor.

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        Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek

        Trabzonspor Gaziantep FK müsabakasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alper Akarsu olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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