Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Fabinho Trabzon Akvaryumu gezdi

Birbirinden ilginç deniz canlılarını barındıran Trabzon Akvaryum’da ailesiyle birlikte keyifli vakit geçiren Brezilyalı futbolcu, akvaryumun renkli su altı dünyasını yakından keşfetti. Eşi Rebeca Tavares ve çocuklarıyla akvaryumun büyüleyici dünyasını hayranlıkla izleyen yıldız futbolcu, ziyaretin anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Fabinho Henrique Tavares, eşi ve çocuklarıyla birlikte Trabzon Akvaryumu ziyaret etti.

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