Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır

        Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki futbolcular, maç öncesi son çalışmayı yaptı.

        Papara Park'ta saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor-Gaziantep FK maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlandı
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlandı
        Trabzonspor ile Gaziantep FK 15. randevuda
        Trabzonspor ile Gaziantep FK 15. randevuda
        Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Fabinho Trabzon Akvaryumu gezdi
        Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Fabinho Trabzon Akvaryumu gezdi
        Trabzonspor ile Gaziantep FK 15'inci randevuda
        Trabzonspor ile Gaziantep FK 15'inci randevuda
        Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında yenilgisi yok
        Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında yenilgisi yok
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek