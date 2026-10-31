Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 31.10.2026 - 17:30 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki futbolcular, maç öncesi son çalışmayı yaptı.
Papara Park'ta saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor-Gaziantep FK maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
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