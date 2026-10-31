Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlandı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik çalışmayla tamamladı. Antrenmanda tedavileri devam eden Aral Şimşir, Dju, Batagov, Malinovskyi ve Okay Yokuşlu yer almadı.

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