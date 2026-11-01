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        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 10 üstünlüğüyle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 10 üstünlüğüyle sona erdi.

        Maçtan dakikalar (İlk yarı)

        25. dakikada Bacuna’nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’da kaldı.

        35. dakikada Saviolo’nın uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Ataberk Dadakdeniz’de kaldı.

        36. dakikada Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Camara’nın vuruşunda top kaleci Onana’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

        39. dakikada Cabral’ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Onuachu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

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        45. dakikada Saviolo’nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ataberk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        45+1. dakikada Trabzonspor’un sol taraftan kullandığı korner atışında Muçi’nin kafa ile arkaya aşırttığı topu takip eden Savic’un vuruşunda üst direğin içene çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

        Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu

        Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Ozan Tufan, Umut Nayir, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Cenk Özkaçar, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu

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        Teknik Direktör: Thomas Reis

        Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna, Sorescu, Gidado, Drissa Camara, Kozlowski, Stewart

        Yedekler: Cemilhan Aslan, Mirza Cihan, Gassama, Halil Devrişoğlu, Maxim, Ali Osman Kalın, Sabahattin Destici, Ahmet Eren Sırma, Mervan Müjdeci, Mehmet Ali Genç

        Teknik Direktör: Orhan Ak

        Gol: Savic (dk. 45+1) (Trabzonspor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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