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        Trabzon'da saldırı amacıyla otomobilinden inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

        Trabzon'da saldırı amacıyla otomobilinden inen sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Trabzon'da saldırı amacıyla otomobilinden inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

        Trabzon'da saldırı amacıyla otomobilinden inen sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ortahisar ilçesindeki Akyazı Mahallesi'nde trafikte yaşanan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce incelenen görüntülerde, sürücünün aracından inerek başka bir aracın yanına gittiği belirlendi.

        Sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 180 bin lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten menedildi.

        Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundan "Trafikte öfke değil, sağduyu hakim olsun." notuyla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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