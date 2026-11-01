Trabzon'da saldırı amacıyla otomobilinden inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundan "Trafikte öfke değil, sağduyu hakim olsun." notuyla paylaşıldı.

Sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 180 bin lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten menedildi.

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