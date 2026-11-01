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        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 20 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 20 mağlup etti.

        Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

        61. dakikada Muçi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 20

        77. dakikada Gassama’nın sol çaprazdan vuruşunda Onana topu iki hamlede kontrol etti.

        90+3. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mohamed Salah'ın şutunda kaleci Ataberk topu çeldi.

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

        Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho (Mustafa Eskihellaç dk. 80), Melih Kabasakal (Folcarelli dk. 46), Muçi (Ozan Tufan dk. 73), Saviolo (Metehan Mimaroğlu dk. 73), Mohamed Salah, Onuachu (Umut Nayir dk. 62)

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        Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Ali Habeşoğlu

        Teknik Direktör: Thomas Reis

        Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Mervan Müjdeci dk. 90), Sorescu (Maxim dk. 74), Gidado, Drissa Camara (Sebahattin Destici dk. 90), Kozlowski (Gassama dk. 46), Stewart (Halil Dervişoğlu dk. 74)

        Yedekler: Cemilhan Aslan, Mirza Cihan, Gassama, Ali Osman Kalın, Ahmet Eren Sırma, Mehmet Ali Genç

        Teknik Direktör: Orhan Ak

        Goller: Savic (dk. 45+1) Muçi (dk. 61) (Trabzonspor)

        Sarı kart: Bacuna (Gaziantep FK)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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