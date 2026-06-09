Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin "2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni düzenlendi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.



Trabzon Valisi Tahir Şahin, Akçaabat Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında gazetecilerin önemli görev üstlendiğini söyledi.



Ödül alanları tebrik eden Şahin, "Bilginin doğru yayılması, haberin zamanında kıymetlendirilmesi noktasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şehrimiz her konuda basın mensuplarıyla kaliteli bir iletişim diline sahip. Emek gösteren bütün gazetecilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon basınının tarihine ve gücüne değinerek, şunları kaydetti:



"Dinamik bir basınımız var. Hem şehrimize hem ülkemize büyük bir fayda sağladı. Bu nedenle ben imtiyaz sahiplerinden başlayarak bütün Trabzon'umuzun basın emekçilerini tebrik ediyorum. Şehrimiz adına emeklerine sağlık. Büyük bir özveriyle çalışmalarına şahitlik ediyoruz."



Törende, Anadolu Ajansı