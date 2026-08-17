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        Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazma 1 Eylül'de vurulacak

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazmanın 1 Eylül'de vurulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazma 1 Eylül'de vurulacak

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazmanın 1 Eylül'de vurulacağını bildirdi.

        Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon için önem taşıyan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, iki özel inşaat firmasının ortaklığında gerçekleştirileceğini belirtti.

        Projenin trafiği rahatlatmasının yanı sıra Trabzon'a büyük değer katacağını vurgulayan Genç, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana büyük titizlikle takip ettiğimiz Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Proje'mizde ilk kazmayı 1 Eylül 2026 tarihinde vuracağız." ifadelerini kullandı.

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        Genç, vatandaşa verdikleri sözü tuttuklarının ve artık Trabzon'un ulaşımı için yeni bir devir başlayacağının altını çizerek, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon milletvekillerine ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'e teşekkür etti.

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