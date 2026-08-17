Trabzonspor-Ferencvaros maçının biletleri satışa çıkarıldı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri, satışa çıkarıldı.
Giriş: 17.08.2026 - 13:51 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri, satışa çıkarıldı.
Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.
Karşılaşma, 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak.
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