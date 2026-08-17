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        Trabzonspor-Ferencvaros maçının biletleri satışa çıkarıldı

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri, satışa çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Trabzonspor-Ferencvaros maçının biletleri satışa çıkarıldı

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri, satışa çıkarıldı.

        Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.

        Karşılaşma, 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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