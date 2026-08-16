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        Trabzonspor-Ferencvaros maçının biletleri yarın satışa sunulacak

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Trabzonspor-Ferencvaros maçının biletleri yarın satışa sunulacak

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları, VIP Platinum- B için 25 bin, VIP Platinum- A/C için 20 bin, VIP Gold ve VIP Bordo için 15 bin, VIP Silver için 10 bin, batı tribün için 4 bin, doğu tribünü için 3 bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü için 2 bin, güney-kuzey kale arkası için ise bin 500 lira olarak belirlendi.

        Biletlerin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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