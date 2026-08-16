Trabzonspor-Ferencvaros maçının biletleri yarın satışa sunulacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları, VIP Platinum- B için 25 bin, VIP Platinum- A/C için 20 bin, VIP Gold ve VIP Bordo için 15 bin, VIP Silver için 10 bin, batı tribün için 4 bin, doğu tribünü için 3 bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü için 2 bin, güney-kuzey kale arkası için ise bin 500 lira olarak belirlendi.

Biletlerin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı kaydedildi.