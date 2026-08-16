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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da yayla şenliğine katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen Honefter Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da yayla şenliğine katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen Honefter Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Düzköy ilçesine bağlı Honefter Yaylası'nda organize edilen şenliğe katılan Uraloğlu, hemşehrileriyle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

        Şenlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, Honefter'in horonun dik oynandığı, dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı verilen yer olduğunu ifade etti.

        Yolları yaparak vatandaşların yaylalara ulaşımını kolaylaştırdıklarını belirten Uraloğlu, ihtiyaç olan bölgelerde yolların yapımına devam ettiklerini kaydetti.

        Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle güzel işlere imza attıklarına işaret ederek, "Haçka-Maçka arasını da Karayolları'nın sorumluluğuna aldık. Oranın da projesini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda orayı da tertemiz yapacağız. Zigana'yı, Gümüşhane'yi bir taraftan Kadırga'ya kadar da buluşturmuş olacağız." dedi.

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        Tüm vatandaşlara hizmet etme görevleri olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bize oy versin vermesin, insanımıza ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken, 'Size de şunu yaptık, size de bunu yaptık' dediğimizi bizden duyamazsınız. Çünkü siz yetki verdiniz, siz vergi verdiniz ve bizi görevlendirdiniz. Biz sizin hizmetkarınız. Biz size Allah'ın izniyle ömrümüz yettiği kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin siyasi tercihine bakmaksızın herkese hizmet etmeye gayret ediyoruz."

        Bakan Uraloğlu, milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulundu.

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        Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk'in de katıldığı şenlikte vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi.

        Yoğun katılımın olduğu şenlikte vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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