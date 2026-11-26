Trabzon Valiliği dün yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan BeşikdüzüŞalpazarı karayolundaki yol açma çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada "Beşikdüzü ilçemize bağlı Yeşilköy Mahallesinde meydana gelen heyelanın sonrası, derenin normal yatağında akışının yeniden sağlanması ve yolun ulaşıma açılması amacıyla yürütülen çalışmalara yoğun şekilde devam edilmektedir. Çalışmalar kapsamında Karayolları ekiplerimiz 2 ekskavatör, 2 loder, 1 greyder, 3 kamyon ve 11 personelle; DSİ ekiplerimiz ise 4 ekskavatör, 2 kamyon ve 12 personelle sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Köprü üzerindeki rüsubatın temizlenmesiyle yapılan gözlemsel değerlendirme de köprüde yoğun bir hasarın oluşmadığı değerlendirilmektedir. Çalışmaların mevcut seyri ile bugün akşam saatlerine doğru yolun yeniden ulaşıma açılması öngörülmektedir" denildi.