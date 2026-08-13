Trabzon'da 2 gün denize girmek yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre bugün il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metreye ulaşabileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 14-15 Ağustos'ta denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.