Trabzon'da 2 gün denize girmek yasaklandı
Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.
Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 14-15 Ağustos'ta denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem arz ettiği vurgulandı.
- Giresun Valiliğinden yüksek dalga uyarısı
Giresun Valiliği ise dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre bugün il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metreye ulaşabileceği bildirildi.
Denize girmenin tehlikeli olacağı vurgulanan açıklamada, boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
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