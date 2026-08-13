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        Trabzon'da 2 gün denize girmek yasaklandı

        Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Trabzon'da 2 gün denize girmek yasaklandı

        Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 14-15 Ağustos'ta denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

        - Giresun Valiliğinden yüksek dalga uyarısı

        Giresun Valiliği ise dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre bugün il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metreye ulaşabileceği bildirildi.

        Denize girmenin tehlikeli olacağı vurgulanan açıklamada, boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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