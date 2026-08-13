Trabzonspor'da Muçi'nin ön kas grubunda kanama ve ödem tespit edildi
Trabzonspor, sol uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilen Muçi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.
Trabzonspor, sol uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilen Muçi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Ernest Muçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Oyuncumuz Ernest Muçi'nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
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