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        Trabzonspor'da Muçi'nin ön kas grubunda kanama ve ödem tespit edildi

        Trabzonspor, sol uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilen Muçi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Trabzonspor'da Muçi'nin ön kas grubunda kanama ve ödem tespit edildi

        Trabzonspor, sol uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilen Muçi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Ernest Muçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Oyuncumuz Ernest Muçi'nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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