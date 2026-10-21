Ertuğrul Doğan'dan Trabzonsporlu taraftarlara teşekkür

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Konferans Ligi’nde yarın oynanacak Hearts maçı biletlerinin tükenmesinin ardından taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.

Gelecek için önemli bir hikaye yazıldığını belirten Başkan Ertuğrul Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"UEFA Konferans Ligi’nde oynayacağımız Hearts karşılaşmasının tüm biletlerinin tükenmesi, bir kez daha gösterdi ki Trabzonspor’un en büyük gücü, hiçbir koşulda takımını yalnız bırakmayan Büyük Trabzonspor Taraftarı’dır. Daha önce de ifade ettim; tribünlerimizdeki o eşsiz inanç, coşku ve atmosfer, sahadaki mücadelemizin en büyük tetikleyicisi oluyor. Bu sezon hem Avrupa’da hem de ligde ortaya koyduğumuz bu birliktelik Trabzonspor’un tarihine derin ve silinmez bir iz bırakacak. Bugün yaşadıklarımızla gelecek için büyük bir hikaye yazıyoruz. Önümüzde büyük hedefler, yürümemiz gereken uzun bir yol var. Ancak biliyoruz ki arkamızda böylesine büyük bir taraftar gücü varken o yolun hiçbir zorluğu yok. Bize bu inancı, bu cesareti ve bu özgüveni yaşatan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bizim en büyük gücümüz birbirimize olan inancımız. En büyük avantajımız ise her şartta omuz omuza durabilmemiz. Teşekkürler Büyük Trabzonspor Taraftarı."