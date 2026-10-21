Ertuğrul Doğan: En büyük gücümüz taraftarımız

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Konferans Ligi'nde yarın oynanacak Hearts karşılaşmasının biletlerinin tükenmesinin ardından bordo-mavili taraftarlara teşekkür ederek, “Bizim en büyük gücümüz birbirimize olan inancımız. En büyük avantajımız ise her şartta omuz omuza durabilmemiz" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında Papara Park'ta oynanacak Hearts karşılaşması öncesinde yazılı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın tüm biletlerinin tükenmesine ilişkin taraftarlara teşekkür eden Doğan, "UEFA Konferans Ligi’nde oynayacağımız Hearts karşılaşmasının tüm biletlerinin tükenmesi, bir kez daha gösterdi ki Trabzonspor’un en büyük gücü, hiçbir koşulda takımını yalnız bırakmayan büyük Trabzonspor taraftarıdır. Daha önce de ifade ettim; tribünlerimizdeki o eşsiz inanç, coşku ve atmosfer, sahadaki mücadelemizin en büyük tetikleyicisi oluyor" ifadelerini kullandı.

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'GELECEK İÇİN BÜYÜK BİR HİKAYE YAZIYORUZ'

Taraftar desteğinin önemine vurgu yapan Doğan, "Bu sezon hem Avrupa’da hem de ligde ortaya koyduğumuz bu birliktelik Trabzonspor’un tarihine derin ve silinmez bir iz bırakacak. Bugün yaşadıklarımızla gelecek için büyük bir hikaye yazıyoruz. Önümüzde büyük hedefler, yürümemiz gereken uzun bir yol var. Ancak biliyoruz ki arkamızda böylesine büyük bir taraftar gücü varken o yolun hiçbir zorluğu yok" dedi.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRBİRİMİZE OLAN İNANCIMIZ'

Taraftarlara teşekkür eden Doğan, "Bize bu inancı, bu cesareti ve bu özgüveni yaşatan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bizim en büyük gücümüz birbirimize olan inancımız. En büyük avantajımız ise her şartta omuz omuza durabilmemiz. Teşekkürler büyük Trabzonspor taraftarı" diyerek açıklamasını tamamladı.

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