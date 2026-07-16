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        Trabzon'da 27'nci Göllüalan Şenliği yapıldı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 27'nci Göllüalan Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Trabzon'da 27'nci Göllüalan Şenliği yapıldı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 27'nci Göllüalan Şenliği gerçekleştirildi.


        Sinlice Mahallesi Göllüalan mevkiinde düzenlenen şenliğe binlerce kişi katıldı. Karadeniz ve Ağasar kültürünü yansıtan yöresel kıyafetleriyle şenliğe katılan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

        Yayla göçü geleneğini simgeleyen 'otçu yürüyüşü' ile başlayan etkinliğe katılanlar kemençe eşliğinde horon oynadı.

        Şenlikte yöresel sanatçılar da sahne aldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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