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        Trabzon'da 3 ilçe iş birliğinde "İzmiş Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'un Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinin katılımıyla "İzmiş Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Trabzon'da 3 ilçe iş birliğinde "İzmiş Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'un Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinin katılımıyla "İzmiş Şenliği" gerçekleştirildi.

        Tonya, Beşikdüzü ve Şalpazarı ilçelerinin kesiştiği Gölkiriş Mahallesi İzmiş Tepesi mevkisindeki şenliğe, yöre halkı ilgi gösterdi.

        Etkinlikte vatandaşlar horon oynadı, çeşitli etkinliklere katıldı.

        Bölge kültürünün yaşatıldığı şenlikte, farklı ilçelerden gelen vatandaşlar bir araya gelerek, kaynaşma fırsatı buldu.

        Bu yıl 163'üncüsü düzenlenen şenlikte, yüzyıllardır sürdürülen geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.

        Şenlik, gün boyu devam eden programın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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