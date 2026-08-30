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        Trabzon'da sağanak nedeniyle taşan derede çalışmalar sürüyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Koşon Deresi'nde ekiplerin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 19:06 Güncelleme:
        Trabzon'da sağanak nedeniyle taşan derede çalışmalar sürüyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Koşon Deresi'nde ekiplerin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

        Uzungöl mevkisinde dün etkili olan sağanağın ardından heyelanların da tetiklemesiyle Koşon Deresi taştı. Taşkın sonucu mahalle yoluna rüsubat sürüklendi.

        Devlet Su İşleri (DSİ), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurumların ekip ve iş makineleriyle yola sürüklenen rüsubatın temizlenmesi ve taşkının oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        - DSİ ekipleri rüsubat akışına müdahale etti

        DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Çaykara ilçesi Uzungöl mevkisinde dün geceden itibaren etkili olan sağanağın ardından heyelanların tetiklemesi sonucu Koşon Deresi'nde bazı olumsuzlukların meydana geldiği belirtildi.

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        Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yukarı havzalardan gelen rüsubi malzeme akışına AFAD koordinasyonunda hızlıca müdahale ettiği aktarılan açıklamada, Bölge Müdürü Fatih Kişi'nin, beraberindeki Trabzon Şube Müdürü Osmancan Nuri Karslıoğlu ile devam eden makineli çalışmaları yerinde takip ettiği bildirildi.

        Açıklamada, Kişi'nin risklerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte planlanan çalışmaları da yerinde istişare ettiği kaydedildi.

        Vatandaşların can ve mal güvenliği için dere yataklarından uzak durmaları ve meteorolojik uyarıları dikkate almaları istendi.

        - Bölgede 29 ekip görev aldı

        AFAD'dan yapılan açıklamada da bölgede itfaiye, TİSKİ, Çaykara Belediyesi, DSİ ve jandarmadan oluşan 29 ekibin, 8 iş makinesiyle çalışma yürüttüğü bilgisi verildi.

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        Yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yol güzergahlarının DSİ ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, ilgili kurum ve ekipler tarafından sahada yapılan kontrollerde mevcut durumda vatandaşlar açısından olumsuz bir durum bulunmadığı kaydedildi.

        Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölgede yağışların etkisini sürdürdüğü, ilgili kurumların tedbir amacıyla saha takip ve kontrol çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

        Öte yandan Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da bölgede incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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