Trabzonspor kafilesi, Diyarbakır'a gitti

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasında Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maç için Diyarbakır'a hareket etti.

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