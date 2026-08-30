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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'da Malinovskyi'nin dizinde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildi

        Trabzonspor'da Malinovskyi'nin dizinde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildi

        Trabzonspor, sol dizinin iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Ruslan Malinovskyi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Trabzonspor'da Malinovskyi'nin dizinde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildi

        Trabzonspor, sol dizinin iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Ruslan Malinovskyi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

        Beşir, açıklamasında, "Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi'nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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