Trabzonspor'da Malinovskyi'nin dizinde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildi

Beşir, açıklamasında, "Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi'nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesine yer verdi.

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