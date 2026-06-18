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        Trabzon'da "3. Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

        Trabzon'da "3. Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Trabzon'da "3. Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

        Trabzon'da "3. Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen festival, şehir merkezinde protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri ve öğrencilerin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

        Vali Tahir Şahin, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda devam eden programda, çevresindeki birçok olumsuzluğa rağmen Anadolu coğrafyasının geleceğine öğretmenlerle, milli eğitim camiasıyla ve çocuklarla yön verme çabasında olduklarını söyledi.

        Türkiye'nin birçok tehdidi süreç içerisinde bütün paradigmalarıyla yönetebildiğini belirten Şahin, "Bunun başında en önemli güç beşeri sermayemiz. Eğer güçlü insanlar yetiştirebiliyorsanız, güçlü geleceği, nesli ihya ve inşa edebiliyorsanız dünyada her zaman söz sahibi olabiliyorsunuz." dedi.

        Şahin, öğrencileri dış etkilerden korumak için alınan tedbirlerle ilgili bilgi de vererek, "Çocuklarımızın geleceğe yönelik hazırlıklarını sürdürmelerine emek veriyoruz. Bu noktada en büyük gücümüz ailelerimiz. Ailemiz güçlüyse şehrimiz güçlü, şehrimiz güçlüyse ülkemiz güçlü." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Türkiye'yi emanet edecekleri yeni neslin çok donanımlı ve bilgili yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da huzurlu toplumu oluşturmayı hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne örnek bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyin ötesinde, onları mutlu ettiğimizde geleceğin sağlıklı ve huzurlu toplumunu da inşa etmiş olacağız." dedi.

        Konuşmaların ardından, 15 lisenin müzik grubu dinleti sundu, 9 halk oyunu ekibi de gösteri yaptı.

        Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Meydanı'nda "Gelenekten Geleceğe: 7 Ezgi 7 Bölge Çocuk Halk Oyunları Şenliği" de organize edildi.

        Şenlikte, Temel Yaşar Çoruh İlkokulu müzik öğretmeni Sait Atakan şefliğinde 100 öğrenciden oluşan koro, 7 bölgeye özgü türküleri seslendirdi, çeşitli yörelere ait halk oyunları sahnelendi.

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