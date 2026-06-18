Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.



Yeni Mahalle'de Y.E.Z. (22) ile S.M. (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E.Z, tabancayla ateş ederek S.M'yi bacağından yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.





Olayın ardından kaçan zanlı Y.E.Z, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



