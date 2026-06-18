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        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle'de Y.E.Z. (22) ile S.M. (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E.Z, tabancayla ateş ederek S.M'yi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


        Olayın ardından kaçan zanlı Y.E.Z, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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