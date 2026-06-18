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        KTÜ Farabi Hastanesi EAACI sertifikalı merkezler ağına katıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı'nın, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) tarafından verilen sertifikayla uluslararası sertifikalı merkezler ağına katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:20 Güncelleme:
        KTÜ Farabi Hastanesi EAACI sertifikalı merkezler ağına katıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı'nın, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) tarafından verilen sertifikayla uluslararası sertifikalı merkezler ağına katıldığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalının "Astım ve Şiddetli Astım için EAACI Sertifikalı Klinik Merkez" unvanını almaya hak kazandığı belirtilerek, astım ve ağır astım alanında hasta bakımının uluslararası kalite standartlarında yürütüldüğü ifade edildi.

        Açıklamada, söz konusu sertifikanın, İstanbul'da düzenlenen EAACI 2026 Kongresi Açılış Töreni'nde Farabi Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı ve Birim Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Müge Erbay'a takdim edildiği aktarıldı.

        KTÜ Farabi Hastanesi'nin bu sertifikayla, Avrupa'daki akredite astım ve ağır astım merkezleri ağına dahil olduğu ve uluslararası bilimsel işbirliği olanaklarını güçlendirdiği kaydedildi.

        Açıklamada, merkezin bu alanda EAACI tarafından sertifikalandırılan dünyadaki sayılı merkezlerden biri olma özelliği kazandığı vurgulandı.

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