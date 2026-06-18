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        Türk somonunun Japonya'daki medya kampanyası tamamlandı

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) yürütülen Turkish Salmon from Black Sea TURQUALITY Projesi kapsamında, Japonya'da gerçekleştirilen medya kampanyasının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Türk somonunun Japonya'daki medya kampanyası tamamlandı

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) yürütülen Turkish Salmon from Black Sea TURQUALITY Projesi kapsamında, Japonya'da gerçekleştirilen medya kampanyasının tamamlandığı bildirildi.

        DKİB'ten yapılan açıklamada, 24 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında yürütülen kampanyada, Japonya'nın önde gelen ekonomi yayınlarından Nikkei Online ile su ürünleri ve balıkçılık sektörünün önemli ihtisas yayınlarından Suisan Keizai'de video ve banner reklamlar, advertorial içerikler ile basılı medya çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, Türk somonunun Japonya pazarındaki bilinirliğini artırmak, sektör profesyonellerine ulaşmak ve ürünün kalite algısını güçlendirmek amacıyla yürütülen kampanya süresince 1,49 milyonun üzerinde video başlatımı, 158 binden fazla video görüntülenmesi ve 12 bin 800'ün üzerinde tamamlanmış video izlenmesi elde edildiği vurgulandı.

        Kampanya kapsamında turkishsalmon.org internet sitesinin de 2 bin 300'ün üzerinde kullanıcı tarafından ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, kampanya sonuçlarının Türk somonunun yalnızca Japonya'da değil, uluslararası ölçekte de ilgi görmeye devam ettiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

        Açıklamada, kampanya döneminde internet sitesinin dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçiler tarafından takip edildiği, ayrıca çeşitli ülkelerden Türk somonuna yönelik ticari bilgi ve tedarik taleplerinin birliğe ulaştığı belirtildi.

        Japonya gibi kalite, sürdürülebilirlik ve ürün güvenilirliği konularında dünyanın en seçici pazarlarından birinde gerçekleştirilen çalışmanın, Türk somonunun uluslararası görünürlüğünün artırılması ve marka değerinin güçlendirilmesi açısından önemli katkı sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, proje kapsamında hedef pazarlarda tanıtım faaliyetlerine devam edileceğinin altı çizildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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