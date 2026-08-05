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        Trabzon'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Trabzon'da otobüs şoförü, araçta fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Trabzon'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Trabzon'da otobüs şoförü, araçta fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesine ait Çaykara-Trabzon hattındaki otobüste yolculuk yapan H.Ö. (76), araç seyir halindeyken fenalaştı.

        Durumu fark eden otobüs şoförü, güzergah dışına çıkarak yolcuyu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

        Yolcunun hastaneye ulaştırıldığı anlar, otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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