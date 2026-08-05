Trabzon'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Trabzon'da otobüs şoförü, araçta fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesine ait Çaykara-Trabzon hattındaki otobüste yolculuk yapan H.Ö. (76), araç seyir halindeyken fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü, güzergah dışına çıkarak yolcuyu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Yolcunun hastaneye ulaştırıldığı anlar, otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

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