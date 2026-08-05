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        Trabzon'da Salah coşkusu

        Trabzonspor Kulübünün, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlaması bordo-mavili taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Trabzon'da Salah coşkusu

        Trabzonspor Kulübünün, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlaması bordo-mavili taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

        Transferle ilgili görüşmelerin başladığına ilişkin açıklamanın ardından sabahın erken saatlerinde TS Club ve kombine satış noktalarında yoğunluk yaşandı.

        Mağazalarda kuyruk oluşturan taraftarların, aldıkları formalara "M. Salah" ismini yazdırdıkları görüldü.

        Taraftarlardan Zafer Bulut, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu ve günlerdir transferin açıklanmasını beklediğini söyledi.

        Kombine almasında transferin etkili olduğunu belirten Bulut, "Hemen hemen her sene kombine alıyorum. Bu sene biraz maddi sıkıntılarım vardı kombine alamayacaktım ama Salah gelince almak zorunda hissettim kendimi. Borçlardan daha önemli diye düşündüm, almaya geldik. Buradan sonra da forma almaya gideceğim." dedi.


        Ali İhsan Turfanda ise taraftarların kombine ve forma alması gerektiğini dile getirerek "Kombineyi daha önceden alacaktık Salah da buna vesile oldu. Bütün Trabzon halkını da kombine ve forma almaya davet ediyoruz. Bu kulübe bizim ihtiyacımız var, onların da bize ihtiyacı var. Salah transferini yakından takip ediyoruz. Sayın başkanımız Ertuğrul Doğan ne kadar yalanlasa da biz alacağını biliyorduk. Bir Trabzonlu olarak inat ettiği her şeyi yapar bizim başkanımız. Başkanımız bu transferle gönlümüzü aldı. Allah'ın izniyle bundan sonra şampiyon olacağız. Bundan sonra Trabzonspor gümbür gümbür geliyor." diye konuştu.


        İrfan Demirbilek, önce Trabzonspor forması aldıklarını kombine de alacaklarını anlatarak "Kaç gündür gece gündüz beklemedeyiz hiç uyuduğumuz yok. Hatta oğlum sabah bana diyor ki 'İstanbul'a gidelim orada karşılayıp buraya gelelim.' Oğlum benden daha fanatik. Biz Salah'ın 11 numara oynayacağını düşündük formamıza da bu şekilde yazdırdık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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