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        Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Muhammed Salah, bugün kente gelecek

        Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın bugün kente geleceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Muhammed Salah, bugün kente gelecek

        Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın bugün kente geleceğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer görüşmelerine başladığı profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı belirtilerek, "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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