Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Muhammed Salah, bugün kente gelecek

Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın bugün kente geleceğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer görüşmelerine başladığı profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı belirtilerek, "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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