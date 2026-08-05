Trabzon'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2027 Gastronomi Şehri adaylığı için tanıtım toplantısı düzenlendi

Trabzon'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri 2027 adaylık sürecinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, düzenlediği basın toplantısında, "Trabzon mutfağı ömrü uzatır" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan süreç hakkında bilgi verdi.



Genç, Trabzon'un tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliğiyle 'Gastronomi Şehri' ünvanını fazlasıyla hak ettiğini vurgulayarak, "Trabzon'umuzun UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında Gastronomi Şehri ünvanına adaylık sürecini başlatıyoruz." dedi.



Trabzon'un kendine özgü mutfak kültürüyle de Türkiye'nin güçlü gastronomi merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Genç, "Bugün coğrafi işaret tescili alan ürünlerimizin önemli bir bölümü gastronomi alanındadır. Bunun yanında yüzlerce yıllık tariflerimiz, kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetlerimiz ve zengin mutfak kültürümüz bulunmaktadır." diye konuştu.



Bu değerlerin uluslararası ölçekte hak ettiği karşılığı bulması amacıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2027 Gastronomi Şehri başvurusu için gerekli hazırlık sürecini başlattıklarını ifade eden Genç, "Bu ünvanı kazandığımız takdirde Trabzon'un uluslararası tanınırlığı daha da artacak, gastronomi turizminde güçlü bir marka şehir haline gelecek ve dünya şehirleri arasında çok daha görünür bir konuma ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Genç, Trabzon'un Hamsiköy sütlacından Tonya tereyağına, Vakfıkebir ekmeğinden Akçaabat köftesine kadar birçok ürününün bulunduğunu belirterek, "Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 15 coğrafi işaretli ürünün 9'u gastronomi alanındadır. Coğrafi işaretli 9 gastronomi ürününe sahip olmak, UNESCO sürecinde elimizi güçlendiren en önemli avantajlarımızdan biridir." dedi.



Trabzon'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Başvuru Süreci'nde kurulan bilim kurulunun yönetim ve iletişim danışmanı olan Muhammed Attila Sevim de adaylık sürecinin yürütülmesi için kurul oluşturulduğunu anlattı.





Sevim, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun değerlendirmesinin ardından 2027 yılı aday şehirlerinin 31 Ekim 2026 Dünya Şehircilik Günü'ne kadar açıklanacağını söyledi.



Resmi başvuruyu yaklaşık 5 ay içinde UNESCO'ya sunacaklarını aktaran Sevim, "Hedefimiz, Trabzon'un UNESCO Gastronomi Şehri ünvanını almaya hak kazanmasıdır. Bunun için şehrimizin tüm paydaşlarıyla birlikte güçlü bir başvuru dosyası hazırlayacak ve Trabzon'un gastronomi alanındaki zenginliğini uluslararası platformda en iyi şekilde ortaya koyacağız." dedi.



Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu ve Bilim Kurulu Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Akif Şen'in de konuşma yaptığı toplantıya, UNESCO Küresel Şehirler İletişim Danışmanı Genco Demirer ve DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar da katıldı.

