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        Trabzon'da besicilere hibe desteği sağlanacak

        Trabzon'un Tonya ilçesindeki üreticilere yüzde 90 hibeyle 20 Jersey ırkı düve dağıtacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Trabzon'da besicilere hibe desteği sağlanacak

        Trabzon'un Tonya ilçesindeki üreticilere yüzde 90 hibeyle 20 Jersey ırkı düve dağıtacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.


        Protokol kapsamında, 20 Jersey ırkı gebe düvenin temini için yarın ihale gerçekleştirilecek. Düveler, Tonya ilçesindeki yetiştiricilere yüzde 90 hibeyle verilecek.


        Hayvansal üretimi destekleme çalışmaları kapsamında Maçka ilçesinde de 36 çiftçiye 5'er olmak üzere toplam 180 yerli Karayaka koyunu dağıtılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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