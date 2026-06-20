Trabzon'da dolmuşta çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dolmuşta çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 20.06.2026 - 15:39 Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dolmuşta çıkan yangın hasara neden oldu.
Konaklar Mahallesi'nde içinde yolcu olmayan 61 D 1388 plakalı dolmuşta yangın çıktı.
Durumu fark ederek araçtan inen şoförün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara neden oldu.
Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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