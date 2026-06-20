Trabzonspor Basketbol Takımı'nda Akwasi Yeboah'ın sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da 29 yaşındaki oyuncu Akwasi Yeboah'ın sözleşmesi uzatıldı. Bordo-mavili ekibin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Akwasi Yeboah 1 yıl daha bizimle" ifadelerine yer verildi.

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