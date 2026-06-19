Of'ta ilkokullar arası futbol turnuvası sona erdi

Trabzon'un Of ilçesinde ilkokullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında, 28 Şubat İlkokulu takımı şampiyon oldu.





İlçe Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında organize edilen turnuva sona erdi.





Turnuvada, 28 Şubat İlkokulu takımı birinci, İsmail Yıldırım İlkokulu takımı ikinci, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu takımı ise üçüncü oldu.





İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Topal, turnuvaya katılan takımları tebrik etti.

