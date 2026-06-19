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        Of'ta ilkokullar arası futbol turnuvası sona erdi

        Trabzon'un Of ilçesinde ilkokullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında, 28 Şubat İlkokulu takımı şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Of'ta ilkokullar arası futbol turnuvası sona erdi

        Trabzon'un Of ilçesinde ilkokullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında, 28 Şubat İlkokulu takımı şampiyon oldu.


        İlçe Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında organize edilen turnuva sona erdi.


        Turnuvada, 28 Şubat İlkokulu takımı birinci, İsmail Yıldırım İlkokulu takımı ikinci, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu takımı ise üçüncü oldu.


        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Topal, turnuvaya katılan takımları tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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