Trabzon'da "16. Uluslararası Sanat Günleri" başladı

Trabzon'da "16. Uluslararası Sanat Günleri" açılış programıyla başladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanatevi'nde düzenlenen törende, Trabzon'un sanat alanında sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da kendini gösteren bir şehir olduğunu söyledi.



Haluk Ongan Sahnesi'nin bulunduğu alanın devrini aldıklarını belirten Genç, çeşitli sanatsal etkinliklerin yapılabileceği merkezin yakın zamanda temelini atacaklarını ifade etti.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğunu vurguladı.



Trabzon Sanatevi Başkanı Mehmet Kuvvet de kentin en etkin sanat kuruluşu olduklarının altını çizerek, Uluslararası Sanat Günleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, resim, fotoğraf ve el sanatlarını sergileyen sanatçı ve yazarlarla bir araya geldi.



Trabzon Sanatevi ev sahipliğinde organize edilen 16. Uluslararası Sanat Günleri, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Afganistan ve İngiltere'den sanatçıların katılımıyla 23 Haziran'a kadar sürecek.



Program kapsamında resim, fotoğraf ve el sanatları sergileri ile dinleti, söyleşi, imza günü ve konserler düzenlenecek.

