Trabzon'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 19.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Yeni Mahalle'de dün tartıştığı S.M'yi tabancayla bacağından yaraladıktan sonra polis ekiplerince gözaltına Y.E.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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