Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Of Fen Lisesi'nde şiir dinletisi düzenlendi

        Of Fen Lisesi'nde şiir dinletisi düzenlendi

        Of Fen Lisesi'nde yıl sonu etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Of Fen Lisesi'nde şiir dinletisi düzenlendi

        Of Fen Lisesi'nde yıl sonu etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi programı gerçekleştirildi.

        Lisenin konferans salonunda düzenlenen programda, 9. sınıf öğrencileri Abdurrahim Karakoç, Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti ve Yavuz Bülent Bakiler'in eserlerini seslendirdi.

        Sunuculuğunu Edebiyat Öğretmeni Yahya Özkök'ün yaptığı programda, Özkök ayrıca Truva Dergisi tarafından düzenlenen uluslararası şiir yarışmasında birinci olan "Aşikar" adlı şiirini okudu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, programın sonunda yaptığı konuşmada, şiirin insanın düşünce ve duygu dünyasını geliştirdiğini belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Okul Müdürü Vehap Kurt da katılımları ve destekleri nedeniyle Kabahasanoğlu'na teşekkür ederek, öğrencileri tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Muriqi F.Bahçe için geliyor!
        Muriqi F.Bahçe için geliyor!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Testleri pozif çıktı
        Testleri pozif çıktı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "3. Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi
        Trabzon'da "3. Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Trabzon'da Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu
        Trabzon'da Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu
        Türkiye ile İran arasındaki ticarette Trabzon Limanı'nın önemi artacak İran...
        Türkiye ile İran arasındaki ticarette Trabzon Limanı'nın önemi artacak İran...
        Dünya Kupası'nda Trabzonspor'u temsil ediyorlar
        Dünya Kupası'nda Trabzonspor'u temsil ediyorlar
        KTÜ Mühendislik Fakültesi'nde "Teknoloji Atölyesi" açıldı
        KTÜ Mühendislik Fakültesi'nde "Teknoloji Atölyesi" açıldı