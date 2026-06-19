Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 6 Temmuz Pazartesi günü toplanarak çalışmalara başlayacak bordo-mavili ekip, Trabzon etabını tamamladıktan sonra kampın ikinci etabı için Avusturya'ya gidecek. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.