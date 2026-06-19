Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Trabzon'da Öğretmen Akademileri kapanış programına katıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Trabzon'da Öğretmen Akademileri kapanış programına katıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğrencilere dijital bağımlılığa karşı kendilerini yönetebilmeyi öğretmek gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Trabzon'da Öğretmen Akademileri kapanış programına katıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğrencilere dijital bağımlılığa karşı kendilerini yönetebilmeyi öğretmek gerektiğini söyledi.

        Yelkenci, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğretmen Akademileri kapanış töreninde konuştu.


        Öğretmen olmaya çocukların duyguları hissedildiği zaman başlandığını belirten Yelkenci, "Çocukların gözyaşlarını silebiliyorsak, onların sorunlarını anlıyorsak, ne sıkıntı yaşıyor, hangi konularda yetenekli, hangi konularla ilgili bunu anlayabiliyorsak o zaman öğretmen olmaya başlıyoruz. O zaman mesleğimize kendimizi daha ait hissediyoruz." dedi.

        Yelkenci, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, öğretmenliğin özü itibarıyla değişmeyecek bir meslek olduğunu vurguladı.

        Sosyal medya ve dijital bağımlılığa dikkati çeken Yelkenci, "Dijital bağımlılığa karşı öğretmenler olarak ne yapacağız? Öncelikle bunun kesin bir yolu, yöntemi yok. Herkesin kendi yöntemini kendisinin geliştirmesi gerekiyor. Temelde yapılması gereken bir şey var, o da öğrencilerimize kendilerini nasıl yönetebileceklerini öğretmek." diye konuştu.

        Dijital bağımlılık ve bilinçsiz teknoloji kullanımına karşı öğretmenlerin öğrencileri yönlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Yelkenci, şu değerlendirmede bulundu:

        "Öğrencilere kendilerini yönetme becerilerini kazandırabilmemiz için bizim kendimizi yönetebiliyor olmamız lazım. Kendini yönetebilmenin birinci kuralı ise kendini tanıma ve bilmedir. Yunus Emre'nin söylediği gibi, 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.' Kendimizi tanıyıp bildikten sonra, kendimizi yönetmemiz mümkün oluyor."

        Vali Tahir Şahin ve Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın da katıldığı program, akademi eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifika verilmesiyle sona erdi.

        Protokol üyeleri, aynı salonda "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Bilim Şenliği" kapsamında sergilenen projeleri de inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait

        Benzer Haberler

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce açılan kurslar ilgi görüyor
        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce açılan kurslar ilgi görüyor
        Yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı
        Yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı
        Kayıp polis memurunun denizde cesedi bulundu
        Kayıp polis memurunun denizde cesedi bulundu
        Of Fen Lisesi'nde şiir dinletisi düzenlendi
        Of Fen Lisesi'nde şiir dinletisi düzenlendi
        Trabzon'da "3. Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi
        Trabzon'da "3. Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı