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        Trabzon'da "Okul Sporları Ödül Töreni" düzenlendi

        Trabzon'da, "Okul Sporları Ödül Töreni" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Trabzon'da "Okul Sporları Ödül Töreni" düzenlendi

        Trabzon'da, "Okul Sporları Ödül Töreni" yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda tören gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, kamu kurumlarının işbirliğiyle gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

        Trabzon'un eğitim ve spor alanındaki başarılarına işaret eden Kızıltoprak, gençlerin elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu kaydetti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, okul sporlarında 2025-2026 sezonunda 47 branşta ve 421 kategoride müsabaka düzenlendiğini vurguladı.


        Ferdi ve takım branşlarında 10 binden fazla müsabaka yapıldığını belirten Arıcıoğlu, Trabzon takımlarının grup ve Türkiye şampiyonalarında önemli başarılara imza attığını kaydetti.

        Arıcıoğlu, takım sporlarında 7 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği, 2 Türkiye üçüncülüğü ve 6 Türkiye dördüncülüğü elde edildiğini aktararak, ferdi branşlarda ise 22 şampiyonluk, 21 ikincilik ve 38 üçüncülük kazanıldığını belirtti.


        Törende, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında çeşitli branşlarda derece elde eden okul ve sporcular ödüllendirildi.

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